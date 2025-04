Milan Futuro Oddo sottovalutato Ha dato la scossa E la ‘carta’ Tassotti …

Oddo ha dato un boost al Milan Futuro, che ora cerca di uscire dalle sabbie mobili: e la mossa Mauro Tassotti in spogliatoio.

milannews24.com comunica: Milan Futuro, Oddo squalificato a sorpresa: il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo. Le ultimissime notizie sui rossoneri - ODDO MASSIMO (MILAN FUTURO) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo essere stato richiamato più volte, ...

Secondo msn.com: Milan Futuro, Oddo infila la terza e punta a una salvezza miracolosa: la “nuova” gestione di Camarda rende tutto più semplice - Una vittoria importante che può risultare decisiva ai fini del discorso salvezza: il Milan Futuro centra uno strepitoso successo casalingo contro la Ternana –.

milanlive.it comunica: Milan Futuro, che beffa per Oddo: doppia assenza pesantissima - Milan Futuro, che beffa per Oddo: doppia assenza pesantissima (Ansa ... Sono in molti a pensare che abbia sottovalutato la categoria, i risultati dicono questo. Ci sono critiche inerenti l ...