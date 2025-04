Gf Vip Albania pugno in diretta tra concorrenti arresto davanti alle telecamere

diretta, su Top Channel Albania al Gf Vip del Paese. Il concorrente Jozefin Marku ha tirato un pugno (o uno schiaffo, dalle immagini che circolano sui social non è chiarissimo) al cantante e concorrente Gjesti.Jozefin Marku è stato infatti eliminato dalla Casa a un passo della finale e sembra non averla presa bene. Durante i saluti finali, invece degli abbracci ha letteralmente aggredito un altro concorrente del Gf Vip Albania.E noi che ci scandalizziamo per il nulla pic.twitter.com/rSiscLgODN— BagnoTrash ? (@bagnotrash) April 12, 2025Le dichiarazioni di Top Channel su quanto accaduto al Gf VipSecondo quanto riportano alcuni media, l’emittente ha dichiarato che tale violenza è “senza precedenti e intollerabile. Il Grande Fratello VIP condanna questo atto violento, inaccettabile e profondamente inquietante”. Lapresse.it - Gf Vip Albania, pugno in diretta tra concorrenti: arresto davanti alle telecamere Leggi su Lapresse.it Una scena shock è andata in onda, in, su Top Channelal Gf Vip del Paese. Il concorrente Jozefin Marku ha tirato un(o uno schiaffo, dimmagini che circolano sui social non è chiarissimo) al cantante e concorrente Gjesti.Jozefin Marku è stato infatti eliminato dalla Casa a un passo della finale e sembra non averla presa bene. Durante i saluti finali, invece degli abbracci ha letteralmente aggredito un altro concorrente del Gf Vip.E noi che ci scandalizziamo per il nulla pic.twitter.com/rSiscLgODN— BagnoTrash ? (@bagnotrash) April 12, 2025Le dichiarazioni di Top Channel su quanto accaduto al Gf VipSecondo quanto riportano alcuni media, l’emittente ha dichiarato che tale violenza è “senza precedenti e intollerabile. Il Grande Fratello VIP condanna questo atto violento, inaccettabile e profondamente inquietante”.

