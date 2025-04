La storia della Passione di Gesù in dieci scene a Balestrate riapre la mostra dei Presepi di Pasqua

Balestrate riapre la mostra dei Presepi di Pasqua. I riflettori sulla seconda edizione si riaccenderanno a partire dal 16 aprile e fino al 4 maggio. I locali si trovano in via Lepanto, 2, vicino alla stazione ferroviaria. Nato da un'idea di Maddalena Cottone, il progetto ripercorre la storia della Passione di Gesù in dieci scene.

