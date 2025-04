Marchegiani 48 ore di differenza tra Inter e Napoli Troppe si perde l’evento

Marchegiani: “48 ore di differenza tra Inter e Napoli? Troppe, si perde l’evento”">Luca Marchegiani, ex portiere e oggi opinionista, ha commentato ai microfoni di Sky Calcio Club su Sky Sport la gestione degli orari dell’ultimo turno di campionato, soffermandosi sulla distanza temporale tra le partite di Inter e Napoli.«Sono Troppe le 48 ore di differenza tra le partite di Inter e Napoli? Sì, sono Troppe, non tanto per il duello tra di loro quanto per noi che lo guardiamo», ha spiegato Marchegiani. «La giornata di campionato deve essere la giornata di campionato: giocando di lunedì si perde un po’ l’evento. Ci saranno sicuramente dei motivi – ha aggiunto – non penso venga fatto apposta».Un pensiero chiaro quello dell’ex portiere, che ha sottolineato come la frammentazione delle partite rischi di togliere appeal all’Intero turno di Serie A. Napolipiu.com - Marchegiani: “48 ore di differenza tra Inter e Napoli? Troppe, si perde l’evento” Leggi su Napolipiu.com : “48 ore ditra, si”">Luca, ex portiere e oggi opinionista, ha commentato ai microfoni di Sky Calcio Club su Sky Sport la gestione degli orari dell’ultimo turno di campionato, soffermandosi sulla distanza temporale tra le partite di.«Sonole 48 ore ditra le partite di? Sì, sono, non tanto per il duello tra di loro quanto per noi che lo guardiamo», ha spiegato. «La giornata di campionato deve essere la giornata di campionato: giocando di lunedì siun po’. Ci saranno sicuramente dei motivi – ha aggiunto – non penso venga fatto apposta».Un pensiero chiaro quello dell’ex portiere, che ha sottolineato come la frammentazione delle partite rischi di togliere appeal all’o turno di Serie A.

