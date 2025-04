Champions League in tv ritorno di quarti di finale programma e orari

Champions League. L’Inter prova a completare l’opera contro il Bayern Monaco, ritorno mercoledì a San Siro, per accedere alla semifinale dove ci sarà probabilmente il Barcellona, che ha chiuso i conti con il Borussia Dortmund all’andata (4-0). Servirà un’altra grande prestazione dopo quella di Monaco di Baviera, con sofferenze immani ma anche con un salvifico gol finale di Davide Frattesi. Poi, altri due incontri tutti da gustare. Il Real proverà a sfruttare il fattore Bernabeu, dove spesso accadono i miracoli, per rimontare i tre gol di svantaggio patiti a Londra contro un Arsenal stellare, e anche a Birmingham l’Aston Villa cercherà l’impresa dopo il 3-1 di Parigi contro il Psg. Sport.quotidiano.net - Champions League in tv, ritorno di quarti di finale: programma e orari Leggi su Sport.quotidiano.net Roma, 14 aprile 2025 – Una due giorni di grande calcio e grande spettacolo. Con una italiana ancora in corsa e con un vantaggio guadagnato all’andata. Torna la. L’Inter prova a completare l’opera contro il Bayern Monaco,mercoledì a San Siro, per accedere alla semidove ci sarà probabilmente il Barcellona, che ha chiuso i conti con il Borussia Dortmund all’andata (4-0). Servirà un’altra grande prestazione dopo quella di Monaco di Baviera, con sofferenze immani ma anche con un salvifico goldi Davide Frattesi. Poi, altri due incontri tutti da gustare. Il Real proverà a sfruttare il fattore Bernabeu, dove spesso accadono i miracoli, per rimontare i tre gol di svantaggio patiti a Londra contro un Arsenal stellare, e anche a Birmingham l’Aston Villa cercherà l’impresa dopo il 3-1 di Parigi contro il Psg.

