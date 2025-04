Ilfattoquotidiano.it - È ora di produrre più farmaci in Italia per gli italiani, prima che Big Pharma sbricioli il nostro Ssn

L’entrata del Presidente Usa Trump violenta e a gamba tesa, anche nel mondo deini, ci sta facendo scoprire all’improvviso quanto siamo fragili in questo settore essenziale per lo Statono.L’impoverimento come effetto collaterale della malattia oncologica, la cosiddetta “tossicità finanziaria”, colpisce il 26% dei connazionali con neoplasia. Le terapie innovative sono in gran parte riservate ai pazienti con tumori in stadio avanzato o metastatici, che non hanno tratto i benefici sperati dalle cure standard. L’è mediamente un Paese fortunato perché la maggior parte deiapprovati sono poi disponibili (gratis, grazie alprezioso Ssn) per i pazienti. Va detto immediatamente che il costo imposto dai titolari del brevetto diinnovativi non viene determinato dal reale costo di ricerca e sviluppo, produzione e quindi margine di profitto, ma dalla stima del risparmio indotto da quel farmaco innovativo a vantaggio del Ssn in relazione al numero dei casi incidenti trattati con terapie convenzionali.