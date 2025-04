Ritorno Trionfale per Chiambretti Fin Che la Barca Va Naviga Verso Nuove Stagioni

Chiambretti? Ottime notizie! Il suo programma "Fin Che la Barca Va", che ci ha accompagnato in un viaggio attraverso l'Italia Navigando sul Tevere, tornerà a farci compagnia nella prossima stagione televisiva su Rai 3. Numeri da Capogiro per un Ritorno MeritatissimoNonostante la collocazione in una fascia oraria complessa, tra "Blob" e "Il Cavallo e la Torre", "Fin Che la Barca Va" ha saputo conquistare il pubblico, mantenendo una media di ascolti di poco inferiore al milione di spettatori e raggiungendo circa il 5% di share. Un successo che ha convinto la Rai a riconfermare il programma per una seconda edizione. Cosa Rende Unico il Programma di Chiambretti?Il segreto del successo di "Fin Che la Barca Va" risiede nella capacità di Chiambretti di affrontare temi rilevanti con ironia e intelligenza, stimolando riflessioni nel pubblico.

