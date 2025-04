Zonawrestling.net - Triple H: “Ecco come reagiamo di fronte ai flop”

La creazione di contenuti settimanali per la WWE non è mai un compito semplice, e nessuno lo sa meglio diH, che dal suo insediamentoresponsabile creativo ha apportato numerosi cambiamenti alla programmazione. Durante una recente intervista con High Performance, l’ex wrestler ha aperto uno spiraglio sulla sua metodologia di lavoro, rivelandoaffronta uno degli aspetti più difficili del suo ruolo: la gestione degli show che non raggiungono le aspettative.“Non posso stare lì a rimuginare troppo. Ci sono cose che cambierei? Ci sono momenti o idee creative dove mi dico ‘Accidenti, quella è stata proprio una schifezza’? Certo. Quando va male un evento. nel nostro settore abbiamo un modo di dire: ‘Ok, è andata male. Tanto domani ci riproviamo’. Capite? Se la puntata di SmackDown del venerdì non è stata granché, abbiamo la possibilità di rifarci la settimana dopo.