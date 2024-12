Lettera43.it - Amazon come Meta: donato un milione di dollari a Trump, l’insediamento su Prime Video

Poche ore dopo, ancheha deciso di finanziare con undi euro la cerimonia di insediamento alla Casa Bianca di Donald. Il colosso dell’e-commerce verserà la cifra, identica a quella della società di Mark Zuckerberg, al fondo perdel presidente degli Stati Uniti. La cerimonia si terrà il 20 gennaio 2025 e l’evento sarà trasmesso in diretta streaming proprio dasulla piattaforma. Lo stesso, in un’intervista alla Cnbc, ha dichiarato che incontrerà l’amministratore delegato Jeff Bezos: «Verrà la prossima settimana in Florida».Jeff Bezos (Getty Images).Per la Cnn Xi Jinping ha rifiutato l’invitoSembrano lontani i tempi in cuie Bezos si sono scontrati durante il primo mandato del tycoon, dopo che quest’ultimo ha criticato il Washington Post per la copertura data alla sua amministrazione.