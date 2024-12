Lanazione.it - Ultimo fine settimana con Photolux. Due giorni di mostre, talk e visite guidate

weekend con. Sabato 14, alle 17.30, sarà possibile partecipare alla mostra “Home is Home (All Alone)“ insieme all’autore degli scatti, Guido Gazzilli. L’esposizione è stata protagonista durante l’estate dei Rencontres International de la Photographie di Arles, il più importante appuntamento fotografico mondiale. Le foto di Gazzilli sono, prima di tutto, storie: di luoghi, persone, artisti, sguardi, corpi, periferie, sogni, a volte degrado. Come ogni weekend, l’appuntamento è con legratuite: sabato e domenica alle 11, Mario Morroni racconterà “Verità Nascoste. Eredità visive della storia recente d’Italia”. Sempre alle 11 di sabato e di domenica Stefania Squitieri presenterà la mostra di Massimo Vitali “Sotto questo sole”. Sabato 14, alle 17.30, Alessandro Mallamaci - autore degli scatti - e Antonella Monzoni saranno presenti a “Un luogo bello”.