Ultime Notizie Roma del 12-12-2024 ore 07 | 10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in 48480 re d’Israele per smilitarizzare la Siria dopo la caduta di alzata distrutti caccia e la flotta autorizzata a bombardare le armi siciliani E finché non finiscono nelle mani di già visti dice il premier Netanyahu condanna di rame Turchia incursioni legali telefonata di erdogan Cameron in Siria un’aggressione italiana preservare l’integrità territoriale ed eliminare il terrorismo a Casabianca annuncia per venerdì 1 di straordinario del G7 presieduto dall’Italia dal obitorio dell’ospedale di Damasco emergono 40 corpi con segni di tortura anche quello di Maserada forse il più famoso degli attivisti siriani e parte la caccia ai regimi di apparati leader dei ribelli Giovanni dice il mondo non ha più nulla da temere dalla Siria insedia il nuovo Prendi il mio governo toglierà i servizi di sicurezza Unione Europea lascia Libertà i paesi tuoi bugiardi e 27 si spaccano Trovati nel deposito di carburanti dell’ernia Calenzano i corpi dei Dispersi il bilancio delle vittime dell’esplosione sale a 5 morti 26 feriti due di loro che hanno subito ustioni molto gravi e sono ricoverati a Pisa impianto per accertamenti sugli esplosivi di svolti nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Prato sulle cause della perdita che avrebbe determinato lo scoppio durante le operazioni di carico sciopero alla raffineria Eni Livorno contro le morti sul lavoro una guerra infinita altri due tragedie in questeore si tratta di altri operai a calzino un TIR ha investito un manutentore sulla uno mentre in campagna l’incidente si è verificato in un cantiere è stato condannato a 4 anni il filosofo Leonardo caffo imputato per maltrattamenti gradi lesioni gravi nei confronti dell’ex compagna lo ha deciso la quinta sezione penale del tribunale di Milano al termine del processo il PM aveva chiesto 4 anni e mezzo io colpito per educarne mille sul ora le chiedo scusa il commento di caffo che ha aggiunto di essere molto dispiaciuto di sperare ancora che non ci sia violenza contro le donne da sentenze solo la superficie di un problema ampio eradicato le vittime di violenza continuano a pagare il prezzo di una credenza nel Educazione sentimentale e di una cultura permeata di pregiudizi ha detto caro la parte offesa nel processo della compagna di caffo Luigi ma il 26enne sospettato di aver ucciso l’amministratore delegato di United healthcare Brian è stata incriminata New York per omicidio di secondo grado possesso di arma da fuoco di un documento falso il catso ponte sta l’estradizione a New York per ora resta in carcere in Pennsylvania dalla strada e sotto shock è la famiglia dello studente modello della Lidl di via siciliana una famiglia benestante di Baltimora con una presenza significativa nel settore immobiliare sanitario nel Maryland secondo quanto riferito ex compagni di Luigi e liceo privato dove era prima della classe e poi io per inglese lavorato due volte in scienze informatiche da sei mesi Luigi era scomparso anche per i genitori dopo aver subito un intervento alla spina dorsale che non aveva apparentemente risolto i dolori cronici riduzione allenamento della tassazione sulle criptovalute della Web tax per le piccole imprese Stoppa revisori dei conti del Ministero dell’Economia fino a un miliardo per sostenere l’industria dell’auto in Italia sono alcune delle modifiche alla manovra concordate dai leader della maggioranza Avvia l’esame in commissione alla camera resta il nodo delle coperture a carico di banche e assicurazioni per il taglio del per le imprese che assumono investono in tecnologia opposizioni all’attacco sulla misura del decreto milleproroghe che prevede lo stop alle multe no vax contrarietà anche in Forza Italia e lei invece rilancia sul rimborso ed è scontro Salvini sindacati di base sullo sciopero di 24 ore convocato per venerdì il ministro firma la presentazione per la riduzione 4 ore Lui dice di no Sport Bergamo sblocca il pareggio allo scadere del primo tempo su rigore nella ripresa le reti di Vinicio bellingham lookman 31 per il Real Leverkusen batte 1-0 l’Inter decidemmo Girona KO il Liverpool la prima squadra di ottavi di rigore fredda punteggio pieno in serata a Bove chiamato a Fiorentina per dire che sta bene e che dovrà proseguire il percorso postoperatorio prima di essere dimesso dall’ospedale lo rende noto scarpe viola sottolineando che è andata a buon fine l’intervento per l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo di tipo rimovibile infine i mondiali di nuoto in vasca corta 2 Argenti per l’Italia per Alberto Razzetti nei 200 misti e record italiano per la staffetta 4 x 100 stile libero maschile e noi per il momento ci fermiamo qui Buona giornata e buon proseguimento di ascolto a più tardi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa