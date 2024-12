Sport.quotidiano.net - Top Volley, ecco i migliori. Mazzieri vola: 36 punti

di Riccardo Cavazzoni Mancano ancora due turni, tre per il campionato di serie B maschile che la prossima settimana affronterà il proprio secondo turno infrasettimanale, ed ancora le classifiche del Top, il Trofeo Virtuale de il Resto del Carlino che premia i bomber delle squadre modenesi di pallavolo, sono in piena evoluzione, con un altro weekend che regala un nuovo leader, ed una vincitrice di Tappa da record. La decima tappa la porta a casa la 16enne Melissa, schiacciatrice classe 2008 in forza alla Moma Anderlini, che intruppata nella formazione di serie D, lei che normalmente è aggregata alla prima squadra di B2, si è presa il lusso di fare ’la fuoriclasse straniera’, mettendo a segno ben 36nella partita che il club modenese ha però perso in casa contro l’Ama S.