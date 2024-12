Iltempo.it - Terzo mandato per i grillini con la grande fregatura. M5S tra caos e liti

Leggi su Iltempo.it

Non basta neanche la promessa di un futuro eterno in poca a placare gli animi di chi, per alcuna ragione al mondo, intende mollare la poltrona. Non basta, quindi, l'euforia per aver messo alla porta Beppe Grillo a placare lo scontro al vertice del M5S. Mentre Giuseppe Conte prova a scalzare Elly Schlein, accusandola di aver fallito sull'eccessiva lotta all'antifascismo, a rendergli impervio il cammino verso Palazzo Chigi, stavolta non sono gli alleati, ma quei parlamentari, a fine secondo, che gli avevano giurato eterna fiducia. Secondo il quesito, passato nell'ultima Assemblea, per cui dopo dieci anni in Parlamento bisogna fermarsi un quinquennio, i big uscenti dovrebbero lasciare lo scranno a quegli "ex", che, dopo aver tradito il loro mentore, vogliono tornare a essere protagonisti.