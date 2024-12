Lapresse.it - Tennis, Berrettini eletto dall’Atp ‘comeback player’ del 2024

Tre titoli per porre fine a un digiuno durato sei mesi e lasciarsi alle spalle un 2023 scandito dagli infortuni. E' Matteoil Comeback Player of the Year sceltoper il, stagione che lo ha visto risalire in classifica dalla posizione n.154 fino al n.34 del ranking."Sono davvero felice di aver vinto questo premio – ha dichiarato l'azzurro al sito dell'Atp – Grazie a tutti per il sostegno, è stata davvero una grande stagione e io e il mio team abbiamo fatto davvero un grande lavoro. Sono ovviamente soddisfatto dei risultati ottenuti quest'anno e non vedo l'ora di ritornare in campo nel 2025 per inseguire altri successi. Grazie ancora a tutti, senza il vostro sostegno non sarebbe stato possibile".