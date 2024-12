Liberoquotidiano.it - Studio italiano scopre causa disturbi polmonari Long Covid

Roma, 12 dic. (Adnkronos Salute) - Scoperta ladeialla base deinei pazienti che soffrono della sindrome, aprendo la strada a una possibile terapia. Sono i risultati di unodi Monzino e Università Statale di Milano, pubblicati sul 'Journal of American College of Cardiology Basic to Translational Science' , identificano nell'infiammazione di basso grado e nell'attivazione piastrinica ladei danni, responsabili dei maggiorinella sindrome, rendendo possibile una cura farmacologica personalizzata. A mettere a segno la scoperto è stato un gruppo di ricercatori dell'Irccs Centro Cardiologico Monzino e dell'Università degli Studi di Milano, guidati da Marina Camera, responsabile dell'Unità di Ricerca di Biologia Cellulare e Molecolare Cardiovascolare del Monzino e Professore Ordinario di Farmacologia presso l'Università Statale di Milano, in collaborazione con i clinici del Centro Cardiologico Monzino e dell'Istituto Auxologico