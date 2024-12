Ilgiorno.it - Strage di piazza Fontana 55 anni dopo, Mattarella: “Prova terribile, Milano fu baluardo”. La Russa: “Impronta neofascista”

55dalladinella politica sembra esserci, finalmente, una visione comune. Cioè quella di un gravissimo attentato di matrice. Quel 12 dicembre 1969 una bomba esplose all’interno della Banca nazionale dell’Agricoltura di, situata appunto in, causando 17 morti e 88 feriti. La gravità di quell’attacco alla democrazia fu inattesa e, come ha ricordato oggi il presidente della Repubblica Sergio, rappresentò una “” per il popolo italiano. Quelladiede inizio aglidi Piombo, cioè quella stagione di terrorismo interno che finirà solo a metà degliOttanta.: “Il Paese seppe unirsi” “Fu innanzitutto l’unità in difesa dei valori costituzionali a sconfiggere gli eversori e a consentire la ripresa del cammino di crescita civile e sociale”, ha dichiarato