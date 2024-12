Oasport.it - Startlist Sprint femminile biathlon Hochfilzen 2024: orari, programma, tv, pettorali delle italiane

Leggi su Oasport.it

Domani, venerdì 13 dicembre, andrà in scena la, valida per la seconda tappa della Coppa del Mondo di-2025. Sulle nevi di(Austria), saranno le donne ad aprire le danze di questo secondo appuntamento del massimo circuito internazionale. Una prova sui due poligoni, di 7.5km, in cui bisognerà trovare velocità sugli sci stretti e precisione nell’esecuzioneserie di tiro.In casa Italia, come è noto, non ci sarà Lisa Vittozzi. La detentrice della Sfera di Cristallo della classifica generale sta recuperando dopo alcuni problemi fisici che ne hanno minato la preparazione. Si sperava di ritrovarla proprio in questa sede, ma di comune accordo con lo staff azzurro si è deciso di posticipare il rientro all’anno venturo, ovvero nella tappa di Oberhof (Germania), dal 9 al 12 gennaio.