Lanazione.it - Sperimentazione sull'IA a scuola: selezionato l'ISI Pertini

Leggi su Lanazione.it

L’Isidi Lucca è statotra le quindici scuole italiane per partecipare alla’uso dell’intelligenza artificiale in classe, un progetto voluto dal ministro Valditara. La preside Daniela Venturi ha spiegato gli obiettivi e le modalità del progetto, chiarendo innanzitutto che l’intelligenza artificiale non sostituirà gli insegnanti. «Assolutamente no – ha affermato -. Si tratta di una nuova tecnologia che sarà preziosa in classe perché avrà il ruolo di mediare l’apprendimento, cercando di rendere più solide le aree dove intercetta criticità. Ma è l’insegnante il vero regista, è lui che dirige e decide». Un elemento centrale del progetto è la personalizzazione dell’insegnamento. Venturi ha sottolineato: «L’introduzione dell’IA nelle classi ha lo scopo di aiutare i docenti a personalizzare la didattica.