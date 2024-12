Oasport.it - Sorteggio gironi qualificazioni Mondiali calcio 2026: tutte le fasce, dove vederlo in tv e streaming

Domani comincerà ufficialmente il viaggio verso ididelche si svolgeranno tra Stati Uniti, Messico e Canada. La prima competizione iridata a 48 squadre, dopo sette edizioni a trentadue squadre, portando così i posti dedicati alle squadre europee a sedici, rispetto ai tredici che c’erano fino all’edizione del 2022.L’Italia è inserita nella prima fascia grazie alla qualificazione ai quarti di finale della Nations League: si eviteranno così scontri con altre Nazionali di rango come Spagna, Francia, Germania, Olanda ed Inghilterra. Ma nella seconda urna esistono comunque delle possibili insidie come Ucraina, Turchia e Polonia.Gli azzurri di Luciano Spalletti non sapranno però il girone preciso in cui verranno collocati. Il tutto dipenderà dalla sfida di Nations League contro la Germania, poiché i turni di qualificazione inizieranno proprio in quella settimana; chi accederà alla Final Four avrà la certezza di finire in un girone a quattro squadre, mentre per le altre ci sarà la concreta possibilità di finire in un raggruppamento in cui ci sarà anche una rappresentante della quinta fascia.