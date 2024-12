Skinimalism | il nuovo trend della beauty routine è un elogio alla semplificazione

Leggi su .com

Life&People.it La bellezza, come ogni altro aspettocondizione umana, è intrinsecamente legata al contesto storico e culturale in cui si manifesta, rendendola un concetto fluido e sfaccettato. In un’epoca di grande complessità come quello in cui viviamo, una nuova corrente sta prendendo sempre più piede: la tendenza skincare. Siamo oneste: omettendo di considerare la dimensione economica, quante di noi hanno due ore al giorno da dedicare? Lo(da “skin” e “minimalism”) fa proprio questo: offre una risposta elegante e pratica alle complicazioni dellequotidiane di bellezza, celebrando la semplicità e l’essenzialità. Tuttavia, c’è anche il rischio di non includere abbastanza nella propria. Limitarsi a detergere e idratare potrebbe escludere passaggi cruciali come l’esfoliazione o la protezione solare, entrambi essenziali per mantenere una pelle sana.