Iodonna.it - Si avvicinano le feste e, puntuale come ogni anno, la modella sarda ci ricorda che sotto l'albero possono esserci delle sorprese decisamente intime...

È tornata a sorprendere i suoi fan, questa volta con uno spot che la vede protagonista in un elegante e sensuale set di intimo. Elisabetta Canalis saconquistare l’attenzione sui social: in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, la showgirl esi fa ritrarre in un ambiente elegante e accogliente, decorato per le, con luci soffuse e undi Natale addobbato con cura. Elisabetta Canalis 42 anni in 42 foto guarda le foto Lo spot natalizio in intimo di Elisabetta CanalisNel video, Elisabetta Canalis si muove con grazia tra i regali e le decorazioni natalizie.