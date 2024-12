Dilei.it - Selena Gomez e Benny Blanco si sposano, il dolce annuncio su Instagram

Leggi su Dilei.it

Profumo di fiori d’arancio per. L’attrice, cantante ed ex reginetta Disney ha annunciato ai suoi fan il fidanzamento ufficiale con il produttore.Una notizia stupenda che corona una relazione iniziata poco più di un anno fa e cheha voluto condividere tramite una serie di foto sul suo profilopresto sposi: l’aspettano le feste natalizie con una notizia romanticissima. La coppia ha annunciato il loro fidanzamento ufficiale, pronti a organizzare il loro matrimonio. Una notizia dolcissima, che arriva in un periodo di grandi soddisfazioni per, che ha appena ricevuto due candidature ai Golden Globes 2025.Per condividere la notizia del matrimonio conha postato un carosello di foto sul suo profiloin cui, tra sorrisi, abbracci e baci, sfoggia il suo bellissimo anello di fidanzamento scrivendo “Forever begins now”.