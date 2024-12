Ilnapolista.it - Roberto Carlos: «A 11 anni lavoravo in una fabbrica tessile. Con Cafù abbiamo rivoluzionato il ruolo di terzino»

L’exbrasiliano e leggenda del Real Madridracconta vari retroscena della sua carriera in un’intervista a L’Equipe.: «L’errore al Mondiale 1998 fu pensare che il Brasile aveva già vinto»Sulla celebre punizione, che si trasformò in gol, contro la Francia nel 1997 ha spiegato:«Ci avevo lavorato a lungo in allenamento, ma non avevo mai segnato: la palla finiva sempre di poco fuori o al massimo sul palo. Quel giorno, gli astri si sono allineati: la distanza, il vento, la posizione del mio piede, quella del muro difensivo e del portiere. Ho mirato dando effetto e ha funzionato». A passargli il testimone nel Brasile era stato Branco, campione del mondo nel 94:«Finché c’era Branco, non ho avuto possibilità di giocare.condiviso la stanza, è stato fantastico per me dormire con il mio idolo! Un giorno ha avuto mal di schiena e ho colto la palla al balzo.