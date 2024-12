Nerdpool.it - Rivelata la data d’uscita di Bionic Bay

Mureena e Psychoflow Studio hanno annunciato oggi durante il Day of the Devs 2024 ladiBay, il loro gioco sci-fi platform. L’avventura, completamente realizzata in pixel art, sarà disponibile dal 13 marzo 2025 per PlayStation 5 e PC. Meccaniche innovative e una fisica realistica si combinano in questo gioco per donare un’esperienza unica a tutti i giocatori che si potranno persino sfidare in appassionanti sfide online in questo mondo biomeccanico.L’online diBay offrirà un’entusiasmante varietà di eventi in cui i giocatori potranno spingere le loro abilità al limite con le classiche speedrun e altre sfide creative. Gli eventi, aggiornati regolarmente, offriranno un flusso costante di sfide per far sì che i giocatori tornino a cercare di raggiungere la vetta delle classifiche.