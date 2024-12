Probabili formazioni Como-Roma sedicesima giornata Serie A 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ledi, match valevole per ladel campionato di. La compagine lariana ha assolutamente bisogno di tornare al successo tra le mura amiche del Sinigaglia, in modo tale da allontanarsi dalla zona retrocessione. La squadra giallorossa, dal suo canto, vuole dare seguito al successo con il Lecce per recuperare altre posizioni in classifica. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di domenica 15 dicembre e sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti e approfondimenti sulle scelte dei due allenatori, Cesc Fabregas e Claudio Ranieri.– In attacco è sempre vivo il ballottaggio tra Cutrone e Belotti, con l’ex Milan in leggero vantaggio per completare il reparto insieme a Strefezza e Fadera.