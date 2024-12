Sport.periodicodaily.com - Parma-Hellas Verona: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Una bella fetta di salvezza per entrambe passerà da questi tre punti in palio vitali soprattutto per i veneti in crisi nera.si giocherà domenica 15 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Tardini: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI ducali sono a caccia di una salvezza tranquilla dopo essere arrivati in A nella passata stagione. Per raggiungere l’obiettivo la squadra di Pecchia deve ritrovare lo smalto e la continuità di inizio stagione, ad inizia da questo scontro diretto contro i veneti. La classifica al momento è ancora soddisfacente con il tredicesimo posto a quota 15 punti, a più tre sulla zona retrocessione.I veneti sono in caduta libera dopo un promettente avvio.