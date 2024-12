Paolo Calicchio ricorda l’amico e archeologo Petrini | Sempre nei ricordi più affettuosi

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 12 dicembre 2024- “A sei anni dalla scomparsa dell’e, soprattutto, amico Eziomi piacere il suo filantropico impegno e smisurata passione per la Città di Fiumicino, in particolare, per la storia e le origini del nostro territorio. – afferma, consigliere comunale, studioso di storia romana e numismatica.“Ezio haavuto una grande dedizione e una smisurata conoscenza, nello specifico dell’antica Roma, con un’attenzione costante dei suoi luoghi più amati, i Porti imperiali di Claudio e Traiano, chel’hanno rappresentato e reso protagonista e che lui ha perennemente custodito come il più prezioso dei tesori- continua- . I suoi dettagliati racconti storici dell’Imperatore Traiano e delle opere architettoniche di Apollodoro di Damasco mi hannoaffascinato, contribuendo indubbiamente, come un mentore, ad amplificare il mio interesse ed i miei studi sull’Optimus Princeps.