Nuove regole sugli scioperi, Salvini: 'Occorre rivedere la normativa'

Il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo, ha annunciato l’intenzione di proporre una revisione delle, sottolineando l’importanza di garantire il diritto sancito dalla Costituzione ma evidenziando alcune criticità nell’attuale sistema normativo. La dichiarazione arriva in un contesto di frequentiche, secondo, stanno minando l’efficacia dello strumento stesso. La proposta di: meno, più efficacia Secondo, l’alto numero diregistrati dall’insediamento del governo è un segnale che il sistema attuale necessita di una revisione. “Se devi fare uno sciopero al giorno, significa che lo strumento non funziona più”, ha affermato il ministro, evidenziando come una gestione più razionale possa tutelare sia i lavoratori che i cittadini.