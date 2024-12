Oasport.it - Matteo Berrettini si prepara ad Alicante: lavoro con Francesco Passaro, obiettivo ‘testa di serie’ agli Australian Open

Leggi su Oasport.it

, messi in archivio i festeggiamenti per la vittoria di Coppa Davis, è tornato a. La sede è quella che l’anno scorso aveva scelto Jannik Sinner, ovvero(Spagna). Approfittando di un contesto ideale per allenarsi, dal punto di vista delle temperature e del meteo, il romano ha dato inizio alla sua post-season, desideroso di andarsi a prendere quelle posizioni in classifica che il suo tennis può valere.Il romano ha concluso il 2024 da n.34 del ranking ATP, con tre titoli nel massimo circuito internazionale, nonostante i tanti stop per problemi fisici di varia natura. È chiaro che l’di queste settimane in terra iberica sarà proprio quella di lavorare con estrema cura e precisione sul proprio fisico per essere pronto alle sfide dell’anno venturo.vorrebbe guadagnare punti prima di iniziare gli(12-26 gennaio) e poter essere testa di serie dello Slam a Melbourne.