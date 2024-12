Unlimitednews.it - Malagò “Coni eccellenza mondiale, lavorerò fino alla fine”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Ilè considerato un’assoluta non solo del Paese, ma del sistema sportivo. Averlo mantenuto così in alto è motivo di orgoglio. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e i conti sono in ordine in un contesto molto complicato. Chi conosce il mondo dello sport sa benissimo”. Questo il bilancio del presidente del, Giovanni, al termine di un anno che ha visto l’Italia protagonista ai Giochi Olimpici di Parigi, con il record di medaglie conquistate, 40 come a Tokyo ma con un numero maggiore di ori. “C’è un alto livello di professionalità ale abbiamo più del doppio dei ricavi privati rispettocontribuzione pubblica grazie a relazioni, rapporti, sponsor, marketing, iniziative. E’ fantascienza”, ha osservatoche, se la legge non cambierà, non potrà candidarsi per il quarto mandato.