Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Curtis per stupire nei 50 dorso, Razzetti nei 200 farfalla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIORARI E ITALIANI IN GARA OGGIBuongiorno e benvenuti alladella terza giornata dei Campionatidiin2024 programma a Budapest in Ungheria. È una terza giornata da grandi sfide quella che si vivrà oggi alla Duna Arena, dove il Mondiale in2024 arriva al suo giro di boa. Statunitensi, canadesi e australiani sono destinati a darsi battaglia a suon di primati nazionali e. Per l’Italia tornano inAlbertonei 200, Lorenzo Mora e Saranei 50, mentre sempre nei 200fa il suo debutto uno dei giovani più interessanti del vivaio italiano, Alessandro Ragaini.Fari puntati sulla giovane azzurra Saranella prima gara di giornata, i 50