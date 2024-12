Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: l’indiano è il più giovane Campione del Mondo unificato della storia! Finale incredibile a Singapore

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:14:09 Non rimane dunque che salutarci per questo matchdi, ed è la seconda volta dalla riunificazione che un’ultima partita si rivela decisiva. Siamo stati orgogliosi di aver raccontato ancora una volta le vicende del match iridato, ma glinon finiscono qui, perché questo mese di dicembre (anche con i Mondiali rapid e blitz di New York) hanno ancora parecchio da raccontare. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!14:07 Vi proponiamo tutta la partita. Compreso l’.14:06Dommaraju è il diciottesimodeldegli, e succede anella maniera più! Ma è un titolo strameritato, per il percorso che ha fatto fino ad ora e per tutte le pazzesche prospettive che ha nel prossimo futuro.