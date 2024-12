Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: finale pari, ma si continua in cerca di uno squilibrio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:45 50. Rg5 51. Tb4 Ae6. Poteva esserci lo scenario della ripetizione, ma non è quello che vuole.13:44 Sei le mosse legali del Nero, cinque lasciano tutte com’è. Inutile dire qual è la sesta che perde: nessuno al mondo metterebbe in mezzo la Torre in d6.13:43 50. Tb6+. Come un Re prova a uscire “dal suo”, arriva subito lo scacco di Torre.13:42 48. Td2+ 49. Rg1 Rf6.13:41 48. Rf2 di. Avrebbe potutore di mettere pressione sul pedone f5 come idea interessante (Tb5), ma questa va bene ugualmente.13:39 47. Tb4 Af7.13:38 Meno di 20? perha un tempo esagerato che è un’ora e 10 minuti (avendo quasi giocato blitz, del resto, è pure normale che con l’incremento di 30? gli sia sceso di pochissimo il tempo a disposizione).