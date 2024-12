Ilfattoquotidiano.it - Lettera appello dei piccoli comuni riuniti in Asmel al ministro Foti: “Usi i fondi del Pnrr per scongiurare i tagli”

Dopo l’allarme lanciato mercoledì dal presidente dell’Associazione deiitaliani Gaetano Manfredi, si muove anche(Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, di cui fanno parte 4.500 trae medi). In unainviata a Tommaso, neoper gli Affari europei, ile le politiche di coesione,chiede diulteriori pesanti misure di definanziamento che graveranno sui bilanci deida qui al 2037.La strada è quella di destinare al loro rifinanziamento “risorse strategiche già disponibili, a partire daieuropei e quelli delnon ancora allocati e/o a rischio di rimanere inutilizzati”. Un rifinanziamento che, secondo l’Associazione, permetterebbe da una parte di sostenere nuovamente interventi “fondamentali” come la manutenzione straordinaria, l’efficientamento energetico, la sicurezza delle infrastrutture e la prevenzione del dissesto idrogeologico e, dall’altra, di rispondere a una “esigenza tangibile e impellente con strumenti che ihanno già dimostrato di saper sfruttare ampiamente”.