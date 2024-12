.com - La rivoluzione sobria del divertimento notturno

Nel panorama sempre più dinamico della vita notturna delle grandi metropoli, sta emergendo una tendenza che promette di rivoluzionare il concetto stesso di socializzazione e: i “bar sobri”, locali che hanno eliminato completamente l’alcol dalla loro offerta. Questa nuova filosofia delconsapevole sta conquistando soprattutto i Millennial e la Generazione Z, che cercano alternative più salutari e sostenibili per godersi le serate in compagnia.I numeri di un fenomeno in crescitaI dati parlano chiaro: secondo una recente indagine condotta da Marketplace, il 41% dei Millennial e il 21% della Generazione Z ha significativamente ridotto il consumo di alcol nelle uscite serali. Questo cambiamento radicale nelle abitudini di consumo non è casuale, ma si inserisce in un più ampio contesto sociale definito dagli esperti come “anxiety economy”, un fenomeno emerso con forza durante la pandemia che ha portato a una riconsiderazione profonda delle scelte di consumo in relazione al benessere mentale.