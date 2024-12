Gravidanzaonline.it - La lezione di Ryan Reynolds ai figli: “Non puoi essere bravo se non sei disposto a fare schifo”

In una recente intervista per Variety con Andrew Garfield,ha parlato a fondo di una delle verità universali della genitorialità: il dolore di perdersi una delle tappe fondamentali dei propri.“Mi sento morire dentro quando vedo le loro facce e fanno una cosa sportiva o qualcosa del genere e me la sono persa”, ha dichiarato l’attore di Deadpool, padre di James, Inez, Betty e Olin, avuti con la moglie Blake Lively.ha più volte affermato di volerun padre molto presente nella vita delle sue tree e del suo ultimogenito, anche basandosi sulla propria esperienza personale dio: “Il mio rapporto con mio padre era molto complicato – ha raccontato a Variety – Provengo da una famiglia borghese, operaia, e mio padre apparteneva a quella generazione in cui il mito era Clint Eastwood.