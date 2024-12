Panorama.it - La Juventus d'Europa vale di più: City battuto

Dalla sfida tra grandi in difficoltà esce bene lae rimane ai blocchi il Manchestere. Un’ottima, per una sera capace di mettere insieme tutti i dogmi tattici di Thiago Motta: difesa ordinata e intensa, applicazione nel controllo del campo e del pallone e rapidità nell’andare in verticale verso la porta di Ederson. Con un’aggiunta nella prestazione di Vlahovic, che non è stato scintillante ma ha spaccato in due la partita con il colpo di testa del vantaggio, poi doppiato da McKennie a coronamento di un contropiede assassino.Era quello che a Thiago Motta serviva per interrompere la litania dei pareggi e mettere a tacere qualche mugugno che a tratti si è ancora colto, indirizzato soprattutto verso Koopmeiners che è l’unico rimasto un piano sotto rispetto ai compagni. In una serata in cui i bianconeri si sono rilanciati in chiave qualificazione diretta agli ottavi di finale della Champions League non è necessario crucciarsi troppo, però: le notizie buone sono molte più delle ombre e da queste Thiago può provare a ripartire per riprendere slancio anche in campionato.