La formazione delle Marche esce di scena con una bella vittoria contro la Sardegna

Si è concluso il camminonella fase di qualificazione della Coppa d’Inverno 2024 sui campi del Centro Universitario Sportivo di Messina, sede che ha ospitato quest’anno la prestigiosa competizione nazionale riservata alle rappresentative regionali Under 14. I giovani tennisti marchigiani hanno salutato il torneo con una convincenteper 5-1 sulla, riscattando le precedenti sconfitte per 4-2Veneto e Piemonte/Valle d’Aosta, costate la mancata qualificazione alla fase successiva dell’evento. "Il risultato finale non deve distogliere l’attenzione dal percorso di crescita dei nostri ragazzi", commenta Andrea Pallotto, vicepresidente della FITPe responsabile del settore giovanile. "Affrontare squadre del calibro di Veneto e Piemonte/Valle d’Aosta, che tradizionalmente esprimono un tennis di altissimo livello già tra i giovanissimi, ha rappresentato un’importante occasione di confronto per i nostri atleti", aggiunge il responsabile del settore regionale.