La famosa cantante si sposa | il dolce annuncio ai fan

Nozze in vista per la. Soltanto qualche ora fa, l’artista ha annunciato il fidanzamento con il suo compagno con il quale ha intrapreso una relazione un anno e mezzo fa. In un dolcissimo post su Instagram, laha condiviso con i suoi fan la splendida notizia. Il futuro sposo ha commentato il post con delle bellissime parole. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Uomini e Donne”, colpo di scena tra Martina e il cavaliere: è andata a riprenderselo (VIDEO)Leggi anche: “Grande fratello”, Yulia rompe il silenzio dopo l’uscita dalla casaSelena Gomez sicon Benny Blanco: l’ufficialeSelena Gomez ha annunciato il fidanzamento ufficiale con Benny Blanco, al suo fianco da circa un anno e mezzo. Laha pubblicato un dolcissimo post su Instagram per condividere la splendida notizia con i fan.