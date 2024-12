Biccy.it - La Corrida, Amadeus in diretta cita Teo Mammucari e Francesca Fagnani

Il caso dell’intervista interrotta di Teoa Belve non solo ha fatto il giro del web ed è stato discusso in diverse trasmissioni Rai, ma è sbarcato addirittura sul Nove. Nell’ultima puntata de Lail signor Paolo è entrato in scena el’ha subito accolto: “Benvenuto signor Paolo“. L’uomo ha interrotto il conduttore chiedendo che gli fosse dato del tu eha spiegato: “Ah solo Paolo? No vabbè, ma io do sempre del lei ai concorrenti. Ci dobbiamo dare del tu?“. Il concorrente però poi è sembrato confuso: “Solo Paolo? Del tu? No, del tu no“. A quel puntohato il botta e risposta trae la: “Ok vada con il lei, io di solito do del lei. Che facciamo come la? Proprio no dai“. Orchesta e pubblico sono scoppiati a ridere ed hanno fatto un applauso allazione trash.