Juventus nuovo nome per la difesa | via libera al colpo

Lacontinua a riflettere in vista della sessione invernale del mercato.al vaglio di Giuntoli: la firma è possibile.La certezza è che in cantiere ci sono almeno due acquisti. Il modo in cui verrà gestito il ridotto budget a disposizione, però, dipenderà dalla varie occasioni che si presenteranno. Continua a riflettere la, in vista della sessione invernale del mercato che si preannuncia decisiva per le ambizioni di gloria della squadra allenata da Thiago Motta. La vittoria ottenuta ieri in Champions League ai danni del Manchester City, da una parte, ha sì rinfrancato l’ambiente. Dall’altra, però, ha sottolineato una volta di più la necessità di rimpolpare l’attuale rosa.per la: viaal– TvPlay.it (Ansa)In assenza degli infortunati Juan Cabal e Andrea Cambiaso, il tecnico bianconero ha scelto di adattare a sinistra Danilo ritenendo evidentemente pronto per certe sfide Jonas Rouhi (rimasto in panchina per tutti i 90 minuti).