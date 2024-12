Biccy.it - Jalisse presentano il brano escluso da Sanremo 2025 dal titolo No No No No

Leggi su Biccy.it

Ci avevano creduto moltissimo eppure anche questa volta inon ce l’hanno fatta a entrare nella rosa dei 30 Big che calcheranno il prossimo Festival di. Anche Carlo Conti (come tutti gli altri direttori artistici che si sono intervallati negli ultimi 28 anni) ha rifilato al duo un secco no. E pensare che proprio sui no ricevuti Alessandra e Fabio hanno scritto ilche avevano presentato alla commissione sanremese. Unche è tutto un programma: No No No No.“Volevamo dare un aspetto di gioco e della nostra semplicità” – hanno dichiarato ia Caterina Balivo, ospiti de La Volta Buona – “Abbiamo presentato tante cose in questi anni. Stavolta volevamo giocare. Abbiamo presentato a Carlo Conti due canzoni: una ballad più intensa e un altro pezzo, che è questo No No No No”.