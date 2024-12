Ilfattoquotidiano.it - In Arabia Saudita ci sono la neve, Sinner, la boxe e i Mondiali di calcio: tutto lo sport che Bin Salman si è comprato coi petroldollari

La scontata chiusura di un cerchio. O meglio, di un circolo vizioso in cui girano miliardi di dollari. “Se lowashing aumenterà il mio Pil dell’1%, allora continueremo con lowashing”. Binè stato di parola. “Non mi interessa quello che pensano gli altri: o una crescita dell’1% del Pil che mi viene dalloe punto ad un altro 1,5%. Chiamatelo come volete”. Dopo aver arricchito la Saudi Pro League con l’acquisto di alcuni dei più grandi giocatori d’Europa, idel 2034 inrappresenteranno il definitivo trionfo calcistico (e non solo) del regime di MbS. Ripulire l’immagine di un Paese che nasconde condotte illecite e violazioni dei diritti umani. Un apice raggiunto con l’ennesimo caso diwashing. Il più efficace e influente su scala mondiale: dal golf al tennis, passando per la