Il regolamento del Festival di Sanremo 2025 | le giurie e le votazioni serata per serata

La 75esima edizione deldi, che si terrà allo storico teatro Ariston da martedì 11 a sabato 15 febbraio, porta con sé molte novità. Non solo sul piano televisivo, con l’addio di Amadeus e il ritorno dopo sette anni di Carlo Conti come conduttore e direttore artistico. Ma anche per quanto riguarda ildel. A balzare immediatamente all’occhio sono il ritorno della competizione Nuove Proposte per i quattro finalisti diGiovani e ladelle cover, che da quest’anno non conterà più in ottica di classifica generale. Ma non mancano piccoli aggiustamenti alla comunicazione (parziale e non in ordine) della classifica a fine. Così come al conteggio del voto dei cinque finalisti tra i big. Il numero dei concorrenti invece, nonostante si parlasse di un possibile taglio per questioni di tempo, è rimasto 30.