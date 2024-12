Ilfattoquotidiano.it - “Il mio ex ha cercato di uccidermi strangolandomi, vedevo tutto nero. Mi ha salvato un cagnolino che ha iniziato ad abbaiare”: il racconto di Francesca Cipriani

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Il mio ex stava per, mi stava strangolando“. Ospite di “Storie di Donne al Bivio“,si è aperta con Monica Setta e ha raccontato il lato oscuro del suo passato, rivelando di essere stata vittima di violenza sia in amore che sul lavoro. “È stato un tentato omicidio”, ha raccontato, riferendosi a un ex fidanzato che hadi ucciderla. “Mi stava strangolando e. Mi sono salvata grazie a unche haade all’aiuto di alcune persone. Mi sono buttata in strada, i passanti mi hanno soccorsa”.Ma la violenza non si è limitata alla sfera sentimentale. La showgirl ha rivelato di aver subito anche molestie sul lavoro, quando aveva solo 18 anni: “Il mio datore di lavoro mi ha chiusa in ufficio e mi ha messo le mani addosso”, ha confessato.