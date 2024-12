Iodonna.it - Il bangle è il dono più chic e strategico da scartare sotto l'albero e da indossare fino a Capodanno e oltre

Nel cuore della party season, l’esigenza di alleati di stile che elevino gli outfit con il minimo sforzo è alle stelle. Quando pranzi, cene e occasioni di ritrovo importanti si succecon un ritmo intensissimo, è il grande momento dei bracciali rigidi. Una soluzione veloce, sofisticata e molto più spesso di quanto si pensi, anche abbordabile. Oro o argento? Come scegliere i gioielli in base all’armocromia X In un solo gesto, aggiunge luce ed eleganza a maglioni, abiti basici, camicie classiche.