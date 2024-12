Lanazione.it - Hockey, a Sarzana arriva il ’Chino’ Manrique. Un colpo argentino per rilanciare la stagione

Undi mercato che si spera possa risollevare l’dalle sabbie mobili delle retrovie della classifica. I rossoneri acquistano l’Santiago, per tutti il, attaccante di 18 anni del Concepcion Patin Club di San Juan e protagonista agli ultimi Mondiali Under19 disputati a Novara e grande promessa dell’Hopckey. Unche si è perfezionato in poco meno di un mese, anche se le voci davano da tempo l’sulle tracce di un talentoper completare la rosa e per iniziare costruire la squadra della prossima. "Ho avuto la possibilità di poter realizzare i miei sogni più grandi che mi ero prefissato appena ho iniziato a giocare a, il primo era quello di giocare nella prima squadra del mio club, il secondo era quello di poter rappresentare il mio Paese, l’Argentina in un Mondiale, che ho potuto realizzare al Mondiale di Novara in Italia dove abbiamo conquistato il terzo posto, e l’ultimo sogno era quello di poter andare a giocare all’estero, cosa che ora si sta avverando a– queste le prime parole del giovane–.