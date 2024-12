Ultimouomo.com - Guida galattica alla stagione di sci alpino 2024/25

Leggi su Ultimouomo.com

Questaè dedicata a Matilde Lorenzi. La sua famiglia si è data l’obiettivo di far sciare gli atleti nel modo più sicuro possibile: qui ci sono le informazioni per sostenere il progetto.Un brasiliano lancia gli sci, bcon stivali da cowboy, mette in mostra il piumino griffato. La telecamera stacca e riprende un’aquila, in primo piano, per svariati secondi. Un anonimo svizzero non riesce a credere a ciò che ha appena fatto: a 35 anni ha vinto la sua prima gara in carriera. Non è una barzelletta, ma alcuni frame dall’ultima tappa di Coppa del Mondo di sci, svoltasi in una località che, italianizzata, si chiama “ruscello del castoro”.A Beaver Creek, tra le montagne del Colorado, una tre giorni di gare ha dato realmente il viadel Circo Bianco. L’annata è iniziata, per la verità, più di un mese fa col consueto appuntamento sul ghiacciaio del Rettenbach, a Soelden, ma è in questi giorni che si comincia a fare sul serio.