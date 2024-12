Secoloditalia.it - Giordano (Ecr): “Meloni sta creando un network politico globale che va da Trump a Modi fino a Milei”

«Ci sono evidenze che non si possono nascondere», afferma Antonio, deputato di Fratelli d’Italia e segretario generale di Ecr party, reduce da una missione a Washington che ha rafforzato legami strategici con i conservatori americani., intervistato dal Foglio, non si nasconde dietro le parole e tratteggia un quadro ambizioso: «Non c’è solo. Ci sono anche». Un’affermazione che delinea unin cui Giorgiaassume il ruolo di ago della bilancia.: una leadership riconosciuta, non solo poteretorna sull’articolo di, che ha definito Giorgiala politica «più potente» d’Europa. «Non parlerei di potere, ma di riconoscimento», puntualizza. «Per anni qualcuno ha insistito nel dipingerci come isolati, ma c’è un’attenzione sempre più importante nei confronti di