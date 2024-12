Quotidiano.net - Giallo in manovra: cinquemila prof di sostegno in più?

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 12 dicembre 2024 – La tregua firmata a Palazzo Chigi dura poco. Nelle prossime 24 ore il governo presenterà gli emendamenti allacon le modifiche concordate, ma la maggioranza entra in fibrillazione. Dal ministero dell’Istruzione fanno planare in commissione Bilancio della Camera un emendamento che prevede l’assunzione di 5.000 insegnanti diin. Forza Italia annuncia le barricate in Aula contro lo stop alle multe ai no vax nelle ore in cui il governo congela anche il rincaro delle multe stradali, che non si rivaluteranno all’inflazione nemmeno nel 2025. Non basta: la Difesa chiede 225 milioni per il Fondo per le missioni internazionali, e la Lega presenta un emendamento per anticipare l’età del pensionamento. “La nostra proposta è innovativa – spiega il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon – tenendo conto della previdenza integrativa, per noi si può permettere ai lavoratori e alle lavoratrici di andare in pensione a 64 anni”.